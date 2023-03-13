Источник: Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
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Как сообщает журналист The Washington Post Роман Стаббс в социальных сетях, россиянин решил взять время на отдых и восстановление.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Воспитанник московского «Динамо» в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 816 шайб. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» отпразднует второе место Овечкина среди снайперов НХЛ.