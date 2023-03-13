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Тарасова назвала важными слова Тутберидзе о судействе

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание Этери Тутберидзе о судействе в текущем сезоне.
Тарасова назвала важными слова Тутберидзе о судействе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Все люди разные. Главное, что она говорит о том, что они тоже испытывают чувство несправедливости, что их неправильно судят. Мне важно, что Тутберидзе не отрицает, что испытывала несправедливость в судействе. Может быть, в меньшей степени, но она об этом говорит», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

2 марта появилась информация, что Евгений Плющенко год не будет обсуждать с прессой тему судейства.

После первенства России — 2023 среди юниоров он заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Тутберидзе высказалась по поводу жалоб на судейство в сезоне-2022/23.

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