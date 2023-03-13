Агент Азмуна подтвердил участие игрока в матче со сборной России
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«Сердар примет участие в товарищеском матче против России», — цитирует Дурна Sport24.
23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.
Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.
Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.