Агент Азмуна подтвердил участие игрока в матче со сборной России

Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, сообщил, что футболист сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России.

«Сердар примет участие в товарищеском матче против России», — цитирует Дурна Sport24.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Как сообщает «РБ Спорт», матч Иран — Россия может пройти без зрителей.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил предстоящие матчи сборной России по футболу.