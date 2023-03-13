Футболист ЦСКА Чалов не считает этот сезон лучшим в своей карьере

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере, так как он ещё впереди. Но чувствую себя отлично, всё получается, и я получаю удовольствие от футбола», — сказал Чалов в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.



На счету 24-летнего россиянина 13 голов и две голевые передачи в 25 матчах за армейцев в сезоне-2022/23. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Чалов поделился мнением о форварде московского «Спартака» Квинси Промесе.