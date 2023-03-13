Футболист ЦСКА Чалов не считает этот сезон лучшим в своей карьере
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«Не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере, так как он ещё впереди. Но чувствую себя отлично, всё получается, и я получаю удовольствие от футбола», — сказал Чалов в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
На счету 24-летнего россиянина 13 голов и две голевые передачи в 25 матчах за армейцев в сезоне-2022/23. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Чалов поделился мнением о форварде московского «Спартака» Квинси Промесе.