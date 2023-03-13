Агент Тюкавина: если бы Костя перешёл в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» разнесли бы стадион

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«Тема закрыта. До лета Тюкавин в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает мячи», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По словам агента, они не рассматривали предложения по аренде.

«Если бы Костя перешёл в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» разнесли бы стадион. Он спокойно использует то время, которое ему предоставляют», — заявил он.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 26 матчах за бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.