Двалишвили — о Петре Яне: поражение заставит его начать уважать других бойцов

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили высказался о Петре Яне после победы над ним на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.

«Полагаю, это поражение заставит его задуматься и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям», — приводит слова Двалишвили «Чемпионат».

Он также отметил, что «сделал Яна скромнее».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Ян прокомментировал поражение в поединке с Двалишвили.