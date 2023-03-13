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Двалишвили — о Петре Яне: поражение заставит его начать уважать других бойцов

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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили высказался о Петре Яне после победы над ним на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.
Двалишвили — о Петре Яне: поражение заставит его начать уважать других бойцов
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Полагаю, это поражение заставит его задуматься и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям», — приводит слова Двалишвили «Чемпионат».

Он также отметил, что «сделал Яна скромнее».

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Ян прокомментировал поражение в поединке с Двалишвили.

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