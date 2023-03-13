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«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» в Ла Лиге

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«Барселона» в гостях обыграла «Атлетик» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча на стадионе «Сан-Мамес» завершилась со счётом 1:0.

В составе «Барсы» мяч забил Рафинья на 45 + 1 минуте. Хозяева смогли забить мяч на 90 + 1 минуте, но мяч Иньяки Уильямса был отменён судьёй после просмотра VAR.

Команда Хави лидирует в таблице Примеры с 65 очками. «Атлетик» занимает девятую строчку (33).

Ранее каталонская «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре €7,3 млн.

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