«Барселона» одержала победу над «Атлетиком» в Ла Лиге
Встреча на стадионе «Сан-Мамес» завершилась со счётом 1:0.
В составе «Барсы» мяч забил Рафинья на 45 + 1 минуте. Хозяева смогли забить мяч на 90 + 1 минуте, но мяч Иньяки Уильямса был отменён судьёй после просмотра VAR.
Команда Хави лидирует в таблице Примеры с 65 очками. «Атлетик» занимает девятую строчку (33).
Ранее каталонская «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре €7,3 млн.