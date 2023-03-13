Тренер «Миннесоты» рассказал, как в клубе обращаются с хоккеистом Капризовым
«Он один из лучших игроков в мире, но хоккей — командная игра. Конечно, Кирилл один забивает больше голов, чем несколько парней вместе взятые, но с ним обращаются ровно так же, как и со всеми остальными», — цитирует Эвасона The Athletic.
Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.
Ранее руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» приняло решение отказаться от акции в поддержку сексуальных меньшинств.