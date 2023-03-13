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Тренер «Миннесоты» рассказал, как в клубе обращаются с хоккеистом Капризовым

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Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего команды Кирилла Капризова.

«Он один из лучших игроков в мире, но хоккей — командная игра. Конечно, Кирилл один забивает больше голов, чем несколько парней вместе взятые, но с ним обращаются ровно так же, как и со всеми остальными», — цитирует Эвасона The Athletic.

Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» приняло решение отказаться от акции в поддержку сексуальных меньшинств.

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