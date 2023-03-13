Дубль Рабьо помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию»

«Ювентус» дома обыграл «Сампдорию» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Альянц — Ювентус» завершилась со счётом 4:2.

В составе туринской команды дубль оформил Адриен Рабьо (26-я и 64-я минуты), также мячи забили Бремер (11-я) и Матиас Соуле (94-я). У «Сампдории» отличились Томмазо Ауджелло (31-я) и Филип Джуричич (32-я).

«Ювентус» расположился на седьмой строчке в таблице Серии А (38 очков). «Сампдория» занимает 20-ю (12).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не рискует потерять свой пост в итальянском клубе.