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Наумов считает, что «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10 в сезоне-2022/23 РПЛ

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу железнодорожников в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0).

«То, что «Локо» начал побеждать — это ожидаемо. Чувствуется коллектив, что ребята заряжены. Думаю, в этом году они точно выйдут из зоны вылета и даже могут побороться за место в десятке», — цитирует Наумова «РБ Спорт»

Встреча проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

«Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.

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