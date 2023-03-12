Наумов считает, что «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10 в сезоне-2022/23 РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу железнодорожников в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0).

«То, что «Локо» начал побеждать — это ожидаемо. Чувствуется коллектив, что ребята заряжены. Думаю, в этом году они точно выйдут из зоны вылета и даже могут побороться за место в десятке», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Встреча проходила на «Ахмат-Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

«Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.