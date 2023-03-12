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Гвардиола прокомментировал скандальное поведение Уолкера в баре

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об инциденте с участием защитника команды Кайла Уолкера в ночном клубе.

«Это частный вопрос. Мы с ним решаем его между собой. Как только игроки открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество», — заявил Гвардиола.

Напомним, что футболист в пьяном виде снимал штаны в баре, приставал к девушкам и трогал грудь одной из них. Игрок был в компании друзей и без жены. Уолкеру грозит полицейское расследование за нарушение общественного порядка.

Ранее Гвардиола пошутил, что Эрлинг Холанд должен забивать по пять мячей в каждом матче.

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