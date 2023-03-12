Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о настрое на кубковый матч с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил, что хочет обыграть петербургский «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.

«Я как воспитанник сине‑бело‑голубых знаю, что поддержка у команды хорошая. Конечно, было бы приятно сыграть на домашнем стадионе. Нам легко себя мотивировать. Я говорю, что это последний шанс. Плюс я хочу обыграть свой родной клуб, играя за новую команду», — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

Встреча состоится 15 марта в 20:00 мск.

Напомним, что 19 сентября футболист сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в 16 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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