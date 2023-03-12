Рианчо: Промесу не хватило времени для адаптации в «Севилье»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему нападающий красно-белых Квинси Промес не смог проявить себя в «Севилье».

«100 голов за «Спартак» — это отличное достижение, конечно. Чего не хватило Промесу в «Севилье»? Думаю, что времени на адаптацию. Он очень плохо встраивался в команду», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

12 марта «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над «Факелом» со счётом 3:2. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. На шестом месте располагается Егор Титов (106 мячей), на первом — Никита Симонян (160).

Ранее Промес пообещал проставиться одноклубникам по случаю 101-го гола за «Спартак».