Смородская: больно видеть «Локомотив» в зоне вылета

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас — оказаться в зоне вылета. Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше. Всё равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

«Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом».