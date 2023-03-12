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Смородская: больно видеть «Локомотив» в зоне вылета

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу команды над «Ахматом» в матче 19-го тура чемпионата России.
Смородская: больно видеть «Локомотив» в зоне вылета

    «Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас — оказаться в зоне вылета. Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше. Всё равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

    Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

    «Локо» набрал 19 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

    Ранее Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Ахматом».

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