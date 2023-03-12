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Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН»

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Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поразил ворота «Ростова» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал лучшим бомбардиром в истории своего клуба.
Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН»
  • РИА Новости

Футболист отличился на 64-й минуте, забив свой 20-й юбилейный мяч за нижегородскую команду.

По этому показателю он обошёл Игоря Горбунова (19). Игрок провёл 90-й матч за «Пари НН». В сезоне-2022/23 в его активе 10 мячей в 24 играх.

Встреча на стадионе «Ростов» завершилась со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Пари Нижний Новгород» — 13-й (19 очков).

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Малком сравнялся с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом в гонке бомбардиров РПЛ.

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