«Монако» проиграл дома «Реймсу» в матче Лиги 1
- AFP
Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 0:1.
В составе «Реймса» мяч забил Фоларин Балогун на 51-й минуте.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл на поле 77 минут и не отметился результативными действиями.
«Монако» расположился на четвёртой строчке таблицы Лиги 1, набрав 51 очко. «Реймс» занимает восьмое место (43).
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен» полузащитника «Монако» Александра Головина.