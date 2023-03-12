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«Монако» проиграл дома «Реймсу» в матче Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение дома от «Реймса» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» проиграл дома «Реймсу» в матче Лиги 1
  • AFP

Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 0:1.

В составе «Реймса» мяч забил Фоларин Балогун на 51-й минуте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, провёл на поле 77 минут и не отметился результативными действиями.

«Монако» расположился на четвёртой строчке таблицы Лиги 1, набрав 51 очко. «Реймс» занимает восьмое место (43).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе в «Пари Сен-Жермен» полузащитника «Монако» Александра Головина.

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