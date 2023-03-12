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Воспитанник «Барсы» Баньяк рассказал о переходе в «Пари НН»

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Воспитанник испанской «Барселоны» камерунский защитник Франк Баньяк прокомментировал переход в «Пари Нижний Новгород».
Воспитанник «Барсы» Баньяк рассказал о переходе в «Пари НН»
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«Это полностью моё решение. Не сомневался, ехать ли сюда. Самым важным для меня был интерес «Нижнего». Всего клуба — начиная от спортивного директора и до тренера. Бывает же как — тебя покупают, а тренеру ты не нужен. В «Нижнем» не так — все знают, кого и зачем берут», — цитирует Баньяка Sport24.

Игрок перешёл в клуб Российской премьер-лиги на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Камерунец был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год. За «Барселону Б» футболист провёл 43 матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

В составе казахстанского «Кайрата» защитник провёл 34 матча, забил один мяч и отличился одной результативной передачей. 

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как московское «Динамо» может продать полузащитника команды Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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