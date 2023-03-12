Каменский объяснил причины вылета «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский отреагировал на победу нижегородского «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».

«Торпедо» ровно проводит сезон. Я считаю, это открытие года. Нижегородцы показывают красивый, хороший хоккей, который всем нравится. У москвичей идёт становление команды. Нужно время», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

В шестом матче серии «Торпедо» одержало победу над «Динамо» в овертайме со счётом 2:1.

Таким образом, нижегородцы выиграли в серии — 4-2.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл команду «Автомобилист» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.