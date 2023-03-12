Передача Алексея Миранчука помогла «Торино» обыграть «Лечче»

«Торино» одержал победу над «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Лечче на стадионе «Виа дель Маре» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Уилфрид Синго и Антонио Санабрия на 20-й и 23-й минутах. Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голевой передачей.

Таким образом, «Торино» занимает седьмое место в таблице Серии А, набрав 37 очков. «Лечче» — 15-й (27 баллов).

Ранее «Торино» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура Серии А.