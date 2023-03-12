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Тарасова: в российский футбол вбуханы огромные деньги, но нет системы

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о развитии футбола в России.
Тарасова: в российский футбол вбуханы огромные деньги, но нет системы
  • РИА Новости

«В российский футбол вбуханы огромные деньги. Это элитный вид спорта. Какие только стадионы стоят! Но на наши успехи это никак не влияет, потому что нет системы в футболе и нормальной подготовки детей», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Тренер также раскритиковала зарплаты футболистов, заявив, что великие победы России приносят фигуристы. По её словам, это несправедливость.

Ранее Тарасова прокомментировала новость о том, что Великобритания обратилась к спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на МОК для недопуска России.

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