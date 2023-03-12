Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над «Химками» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев дубль оформил нападающий Малком. Победный гол на счету хавбека Густаво Мантуана.
У гостей два мяча забил полузащитник Бутта Магомедов.
Таким образом, «Зенит» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками остались на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что Малком догнал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.