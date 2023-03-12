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Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над «Химками» в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над «Химками» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Малком. Победный гол на счету хавбека Густаво Мантуана.

У гостей два мяча забил полузащитник Бутта Магомедов.

Таким образом, «Зенит» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками остались на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что Малком догнал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.

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