Гол Мантуана принёс «Зениту» победу над «Химками» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Малком. Победный гол на счету хавбека Густаво Мантуана.

У гостей два мяча забил полузащитник Бутта Магомедов.

Таким образом, «Зенит» набрал 48 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками остались на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что Малком догнал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.