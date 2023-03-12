Шведские лыжники рассказали, как их освистали на Кубке мира

Шведские лыжники рассказали, что их освистали во время конькового масс-старта на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

«В каком-то смысле это мощно, когда 10 000 норвежцев освистывают тебя. Трудно описать рёв, который вы слышите на вершине холма. Это только крики и, прежде всего, освистывание нас, шведов. Я видел пиво, дым... На флагах было много посланий, которые не следует озвучивать в СМИ. Я думаю, что там курили не только сигареты...», — приводит слова Симона Андерссона Expressen.

По словам Фредрика Андерссона, на трибунах творилось безумие.

«Мне предлагали пиво, но я его не хотел. Атмосфера была невероятной», — приводит слова шведа Dagbladet.

Ранее шведский журналист Томас Петтерссон допустил, что Россия может участвовать в Кубке мира по лыжным гонкам в следующем сезоне.