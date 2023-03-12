Артета посоветовал сходить в церковь тем, кому не нравятся эмоциональные празднования «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил тем, кто недоволен празднованиями команды.

«Беспокоит ли меня то, что наши игроки сильно себя не контролируют? Ни капли. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь», — приводит слова Артеты The Telegraph.

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Борнмуту» со счётом 3:2.

На 97-й минуте Рис Нельсон забил победный гол, и вся команда бурно праздновала этот мяч.

В текущем сезоне «Арсенал» с 63 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Борнмут» с 24 очками занимает 17-е место.