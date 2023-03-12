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Артета посоветовал сходить в церковь тем, кому не нравятся эмоциональные празднования «Арсенала»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил тем, кто недоволен празднованиями команды.
Артета посоветовал сходить в церковь тем, кому не нравятся эмоциональные празднования «Арсенала»
  • AP

«Беспокоит ли меня то, что наши игроки сильно себя не контролируют? Ни капли. В футболе празднуют победы. Вы хотите страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах. Если вам это не нравится, идите в церковь», — приводит слова Артеты The Telegraph.

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Борнмуту» со счётом 3:2.

На 97-й минуте Рис Нельсон забил победный гол, и вся команда бурно праздновала этот мяч.

В текущем сезоне «Арсенал» с 63 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Борнмут» с 24 очками занимает 17-е место.

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