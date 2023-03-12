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Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Лечче»

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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав туринской команды на матч 26-го тура итальянской Серии А.
Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч Серии А с «Лечче»
  • Gettyimages.ru

Встреча состоится на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче. Игра начнётся в 14:30 мск.

После 25 туров Серии А «Торино» набрал 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. «Лечче» с 27 очками располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за туринцев.

Ранее «Торино» одержал победу над «Болоньей» в матче 25-го тура Серии А.

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