Бажин назвал Серохвостова виновником падения в масс-старте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал падение в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Даниил Серохвостов начал перешагивать и подрезал меня. Под пятку меня подбил. Наступил на лыжу, и мы полетели вперёд.

Конечно, отложилось на стрельбе это падение. Пытался сделать поправки, но допустил слишком много промахов», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Из-за падения Серохвостов повредил винтовку и не смог продолжить борьбу в гонке.

Победил в масс-старте Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды.

Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Ранее Серохвостов прокомментировал снятие с масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.