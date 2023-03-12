Бажин назвал Серохвостова виновником падения в масс-старте на этапе Кубка Содружества
- РИА Новости
«Даниил Серохвостов начал перешагивать и подрезал меня. Под пятку меня подбил. Наступил на лыжу, и мы полетели вперёд.
Конечно, отложилось на стрельбе это падение. Пытался сделать поправки, но допустил слишком много промахов», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».
Из-за падения Серохвостов повредил винтовку и не смог продолжить борьбу в гонке.
Победил в масс-старте Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды.
Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).
Ранее Серохвостов прокомментировал снятие с масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.