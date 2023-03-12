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Бажин назвал Серохвостова виновником падения в масс-старте на этапе Кубка Содружества

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Российский биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал падение в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Бажин назвал Серохвостова виновником падения в масс-старте на этапе Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Даниил Серохвостов начал перешагивать и подрезал меня. Под пятку меня подбил. Наступил на лыжу, и мы полетели вперёд.

Конечно, отложилось на стрельбе это падение. Пытался сделать поправки, но допустил слишком много промахов», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Из-за падения Серохвостов повредил винтовку и не смог продолжить борьбу в гонке.

Победил в масс-старте Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды.

Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Ранее Серохвостов прокомментировал снятие с масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.

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