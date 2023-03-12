Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды.

Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Для Латыпова это шестая победа подряд.

С гонки снялся Даниил Серохвостов. На подходе к первой стрельбе он упал после того, как перед ним споткнулся Кирилл Бажин. Биатлонист повредил винтовку и не смог продолжить борьбу.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.