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Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Тюмени
  • РИА Новости

Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды.

Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Для Латыпова это шестая победа подряд.

С гонки снялся Даниил Серохвостов. На подходе к первой стрельбе он упал после того, как перед ним споткнулся Кирилл Бажин. Биатлонист повредил винтовку и не смог продолжить борьбу.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

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