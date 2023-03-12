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Крылов после победы над американцем на турнире UFC проскандировал «Россия, Россия!»

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Никита Крылов рассказал, как он отреагировал на выкрики «USA, USA!» с трибун после победы над американцем Райаном Спэнном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

«Зрители кричали: «USA, USA!» Я как‑то не выдержал и крикнул: «Что вы там? Россия!» Ну и потом за Донбасс крикнул. Я не жалею, хоть и эмоции преобладали. Удивительно, мне показали, что где‑то было написано «Донецк, Россия», а ринг‑анонсер объявлял «Донецк, Украина», — приводит слова Крылова «Матч ТВ».

По словам бойца, в США никто не понимает, что происходит.

«Меня спрашивают, откуда я. Я отвечаю, что родился на Украине, но это восточная часть Украины, которая сейчас фактически Украиной не является. Это Донбасс. Они Донбасс часто слышат в новостях», — заявил он.

Поединок Крылова со Спэнном завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее тренер российского бойца MMA Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов прокомментировал поражение своего подопечного от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

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