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Серохвостов прокомментировал падение и снятие с масс-старта на этапе Кубка Содружества

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал снятие с масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.
Серохвостов прокомментировал падение и снятие с масс-старта на этапе Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Там потом поворот, и во время толчка левой ногой всё случилось. Видимо, Кирилл был рядом, и я не знаю, зачем он так близко ехал. Не заметил? Нет, я видел, что он слева, но я-то ехал за спиной Латыпова.

Самочувствие после падения отличное, оружие вроде цело, ложе тоже, отвалился ремень и выпали патроны. Гонка закончится, пойду искать пружинки.

Обидно, что сказать. Мог сегодня бороться, самочувствие позволяло, круг легко прошёл», — заявил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

На подходе к первой стрельбе Серохвостов упал после того, как его зацепил Кирилл Бажин.

Биатлонист повредил винтовку и не смог продолжить борьбу.

Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская стала обладательницей Кубка Содружества сезона-2022/23.

 

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