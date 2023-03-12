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Джермелл Чарло заявил, что готов к поединку с Тимом Цзю

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Абсолютный чемпион в первом среднем весе американец Джермелл Чарло заявил, что готов провести бой с австралийским боксёром российского происхождения Тимом Цзю.
Джермелл Чарло заявил, что готов к поединку с Тимом Цзю
  • Gettyimages.ru

«Моё движение, мой стиль, моя сила заставят Цзю делать совершенно другие вещи. Я готов к поединку. В ринге я другой боксёр, чем Харрисон», — приводит слова Чарло Boxing Junkie.

12 марта Цзю одержал победу над американским боксёром Тони Харрисоном и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Напомним, что бой Цзю — Чарло был назначен на январь 2023 года, но не состоялся из‑за травмы у американца.

Ранее Тим Цзю заявил, что намерен провести бой против Джермелла Чарло.

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