Джермелл Чарло заявил, что готов к поединку с Тимом Цзю

Абсолютный чемпион в первом среднем весе американец Джермелл Чарло заявил, что готов провести бой с австралийским боксёром российского происхождения Тимом Цзю.

«Моё движение, мой стиль, моя сила заставят Цзю делать совершенно другие вещи. Я готов к поединку. В ринге я другой боксёр, чем Харрисон», — приводит слова Чарло Boxing Junkie.

12 марта Цзю одержал победу над американским боксёром Тони Харрисоном и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Напомним, что бой Цзю — Чарло был назначен на январь 2023 года, но не состоялся из‑за травмы у американца.

Ранее Тим Цзю заявил, что намерен провести бой против Джермелла Чарло.