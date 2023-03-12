Секундант Яна: Двалишвили готовила та же команда, что и Стерлинга

Георгий Емельянов, секундант Петра Яна, назвал причину поражения российского бойца смешанных единоборств от грузина Мераба Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 221.

«Думаю, причина в том, что Яна разбирают. Двалишвили готовила та же команда, что и Стерлинга. По сути, у них были подобранные ключи для Петра, им нужно было только перенастроить под них ещё одного бойца», — приводит слова Емельянова «Матч ТВ».

По его мнению, в прошедшем поединке грузинский боец сделал всё, что нужно для победы.

«У Яна сейчас как будто бы нет грамотной тренерской работы, не конкретного тренера по какому‑то виду, а именно работы команды, которая бы с ним была постоянно. Почему в углу у Двалишвили есть два тренера, а у Петра — его друг и менеджер?» — сказал он.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов поддержал бойца после поражения от Двалишвили.