Родригао считает, что «Зенит» имеет хорошее преимущество над «Спартаком» в РПЛ

Защитник «Зенита» Родригао оценил преимущество петербургского клуба над московским «Спартаком» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Преимущество над «Спартаком» хорошее. Отрыв даёт нам определённую свободу и развязывает руки. Однако при этом мы прекрасно осознаём, что ещё очень много матчей впереди. Поэтому гандикап может как увеличиться, так и сократиться. Важно не уповать на эти очки, а делать свою работу, чтобы в зависимости от ситуации эта разница только увеличивалась», — приводит слова защитника «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая располагающийся на второй строчке «Спартак» на пять баллов.

Ранее Родригао поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».