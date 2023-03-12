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Дзюба: я готов на 100%, в «Локомотиве» уже как свой

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о доверии со стороны тренерского штаба московского клуба.
Дзюба: я готов на 100%, в «Локомотиве» уже как свой
  • РИА Новости

«Я готов на 100%, в «Локомотиве» уже как свой. Здесь надо огромное спасибо сказать Михаилу Галактионову, Олегу Левину. Тренерский штаб в меня очень верит, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

11 марта «Локомотив» на выезде одержал победу над грозненским «Ахматом» со счётом 1:0 в матче 19‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошедшей встрече Дзюба вышел в стартовом составе, отыграл 75 минут и не отметился результативными действиями.

После 19 туров РПЛ железнодорожники набрали 19 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее Дзюба прокомментировал победу над «Ахматом».

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