Пиняев — о победе над «Ахматом»: про этот матч можно снимать фильм
- РИА Новости
«Про этот матч можно снимать фильм. Рады, что получилось победить в такой ошеломляющей игре, где было абсолютно всё. Мы боролись, показали характер, симпатично играли до второго удаления», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».
Он также отметил, что рад, что железнодорожникам удалось порадовать своих болельщиков.
Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Пиняев забил единственный гол встречи.
Железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.
Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ахматом».