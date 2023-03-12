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Пиняев — о победе над «Ахматом»: про этот матч можно снимать фильм

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Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пиняев — о победе над «Ахматом»: про этот матч можно снимать фильм
  • РИА Новости

«Про этот матч можно снимать фильм. Рады, что получилось победить в такой ошеломляющей игре, где было абсолютно всё. Мы боролись, показали характер, симпатично играли до второго удаления», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Он также отметил, что рад, что железнодорожникам удалось порадовать своих болельщиков.

Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0. Пиняев забил единственный гол встречи.

Железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ахматом».

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