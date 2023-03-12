BBC показал обзор матчей АПЛ с интершумом из-за бойкота комментаторов в поддержку Линекера
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Как сообщает CNN, игроки и тренеры бойкотировали общение с BBC, а все комментаторы отказались от эфира.
Напомним, что Линекер сравнил законопроект о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании с риторикой правительства Германии 1930‑х годов. Впоследствии телеведущий был отстранён от эфира.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду, что BBC и Линекер уладят конфликт.