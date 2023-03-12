Носкова — о третьем месте в масс-старте: вот что делает ноль на последнем огневом рубеже

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала итоги масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.

«Догоняла Гербулову? Скорее убегала от Казакевич, Алимбековой и Дербушевой. (Смеется.) До Натальи было очень далеко. Я обогнала девчонок, и тренеры меня вели: давай, убегай, они все близко. Просто на последнем подъёме потеряла уже концентрацию и не понимала, что происходит.

Очень интересная гонка. Я пришла на последний рубеж одиннадцатой, но вот что делает ноль на огневом рубеже», — заявила Носкова в эфире «Матч ТВ».

Победу в масс-старте одержала Анастасия Гореева. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 24,2 секунды.

Второй стала Наталья Гербулова (+12,2). Носкова отстала от победителя на 22,3 секунды.

Ранее Наталья Гербулова подвела итоги масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.