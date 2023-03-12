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Родригао: в «Зените» знают, что матч с «Химками» будет тяжёлым

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Защитник петербургского «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».
Родригао: в «Зените» знают, что матч с «Химками» будет тяжёлым
  • РИА Новости

«Помню, что в первом круге «Зенит» сыграл вничью с «Химками». Тогда матч очень непросто для нас сложился. Было тяжёлое поле, мы не смогли показать свою игру. Но на этот раз будет новая встреча, а значит — новая история», — приводит слова Родригао «Матч ТВ».

По словам защитника, петербургская команда усиленно готовилась к предстоящей встрече.

«Во время соборов настраивались на всю вторую часть сезона, понимая, какой сложной она будет. План на игру один — победить и поддержать наш победный темп. Рассчитываем в этом смысле на свои силы. В «Зените» знают, что матч с «Химками» будет тяжёлым, но готовы встретить все трудности во всеоружии», — сказал он.

Игра состоится 12 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 14:00 мск.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов после победы над московским «Торпедо» в матче 19-го тура РПЛ поделился мнением о 15-матчевой беспроигрышной серии команды.

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