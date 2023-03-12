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Тим Цзю заявил, что намерен провести бой против Джермелла Чарло

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Российско-австралийский боксёр Тим Цзю обратился к американцу Джермеллу Чарло после победы над его соотечественником Тони Харрисоном.
Тим Цзю заявил, что намерен провести бой против Джермелла Чарло
  • Gettyimages.ru

«Я сделал чёткий посыл. Ты знаешь, что будет! Ты знаешь, что тебя ждёт. Я прилечу в США», — приводит слова Цзю DAZN.

Бой завершился в девятом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, на счету Цзю стало 22 победы (16 — нокаутом) в 22 боях.

Напомним, что бой Цзю — Чарло был назначен на январь 2023 года, но не состоялся из‑за травмы у американского боксёра.

Ранее сообщалось, что Цзю завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

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