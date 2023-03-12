Президент «Урала» назвал достижением 15-матчевую беспроигрышную серию клуба
- РИА Новости
«Это достижение для м. У нашего клуба ещё не было такого, чтобы мы столько не проигрывали. Но я хочу сказать, что с Гончаренко команда стала показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и в атаке. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать», — приводит слова Иванова ТАСС.
Встреча проходила на «Арене Химки» и завершилась со счётом 1:0.
После 19 туров РПЛ екатеринбургский клуб набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.
Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии команды.