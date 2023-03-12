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Президент «Урала» назвал достижением 15-матчевую беспроигрышную серию клуба

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов после победы над московским «Торпедо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о 15-матчевой беспроигрышной серии команды.
Президент «Урала» назвал достижением 15-матчевую беспроигрышную серию клуба
  • РИА Новости

«Это достижение для м. У нашего клуба ещё не было такого, чтобы мы столько не проигрывали. Но я хочу сказать, что с Гончаренко команда стала показывать качественный футбол. И в обороне играем правильно, и в атаке. Нам это очень нравится, постараемся дальше продолжать», — приводит слова Иванова ТАСС.

Встреча проходила на «Арене Химки» и завершилась со счётом 1:0.

После 19 туров РПЛ екатеринбургский клуб набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Торпедо» с семью очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о 15-матчевой беспроигрышной серии команды.

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