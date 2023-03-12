Константин Цзю прокомментировал победу сына Тима над Харрисоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу сына Тима Цзю над американцем Тони Харрисоном.

«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошёл. Можно выдохнуть со звуком «ухх!».

Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим. Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдёт в историю», — приводит слова Константина «Спорт-экспресс».

Тим Цзю победил Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO. Поединок прошёл в Сиднее (Австралия).

Теперь на его счету 22 победы в профессиональной карьере.

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