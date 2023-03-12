Константин Цзю прокомментировал победу сына Тима над Харрисоном
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«На данную секунду испытываю облегчение. Стресс, который был последние пару дней, наконец-то сошёл. Можно выдохнуть со звуком «ухх!».
Два величайших боксера в семье? Давайте не будем торопиться. Пускай сначала станет величайшим. Пусть станет абсолютным чемпионом и защитит не один раз. Тогда это войдёт в историю», — приводит слова Константина «Спорт-экспресс».
Тим Цзю победил Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO. Поединок прошёл в Сиднее (Австралия).
Теперь на его счету 22 победы в профессиональной карьере.
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