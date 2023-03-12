Дьяков: «Динамо» займет пятое место в РПЛ сезона-2022/23

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы бело-голубых в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Думаю, что «Динамо» в РПЛ займет пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали бело-голубые вряд ли поборются, хотя все может быть», — цитирует Дьякова Metaratings.

По его мнению, после возобновления сезона со всеми командами тяжело играть.

«Всегда непросто начинать играть после сборов. Со стороны не кажется, что у «Динамо» есть проблемы внутри клуба, все нормально. Они продолжают борьбу за Кубок», — добавил Дьяков.

«Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата России. В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (45), у которого игра в запасе.

Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Краснодар» забил второй гол «Динамо» из пассивного офсайда.