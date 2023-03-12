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Гладилин не сомневался в победе «Спартака» над «Факелом»

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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе красно-белых над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

«Я до игры не сомневался в победе красно-белых. Они мощно начали играть, полностью владели преимуществом. Затем последовало расслабление, успокоение», — цитирует Гладилина Евро-Футбол.

Он подчеркнул, что как только «Спартак» начинает играть в спокойный футбол, за счет класса, у него сразу возникают проблемы.

«Особенно в обороне, когда там меняются люди. Нет взаимопонимания, и игроки теряются», — отметил Гладилин.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2. Квинси Промес оформил дубль.

Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке. «Зенит» (45) лидирует в чемпионате. Петербургский клуб 12 марта примет идущие на 15-м месте подмосковные «Химки» (13).

Ранее сообщалось, что Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом».






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