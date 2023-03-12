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Анчелотти достиг отметки в 100 побед в Примере на посту тренера «Реала»

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Победа над «Эспаньолом» стала 100-й для Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского «Реала».

Столичная команда на своем поле в матче 25-го тура взяла верх на клубом из Барселоны со счетом 3:1.

Анчелотти стал третьим тренер в истории, который смог одержать 100 побед в Примере с «Реалом».

На первом месте располагается Мигель Муньос (257 побед), на втором — Зинедин Зидан (124).

«Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Барселона» (62).

Ранее сообщалось, что ️Килиан Мбаппе с 201 голом стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ .

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