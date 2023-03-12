Кади: матч против «Динамо» доказал, что футболисты «Краснодара» являются одним целым

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о результате матча 19-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

«Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым», — цитирует Кади ТАСС.

По его словам, адаптация к российской команде и к новому чемпионату проходит нормально.

«Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь в Краснодаре для меня комфортная температура. В России очень хорошие команды», — добавил Кади.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Ивича.

В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.

«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое.

Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Краснодар» забил второй гол «Динамо» из пассивного офсайда.