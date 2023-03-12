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Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

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«Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Массачусетса.

В составе победителей шайбы забросили Хампус Линдхольм (33-я минута), Патрис Бержерон (35-я) и Гарнет Хэтэуэй(54-я). У проигравших отличились Эндрю Копп (вторая) и Алекс Чиассон (пятая).

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов оформил результативную передачу.

«Брюинз» установили рекорд, одержав 50 побед в регулярном чемпионате за 64 матча.

«Бостон» с 105 очками лидирует в Атлантическом дивизионе. «Детройт» с 67 очками занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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