Экс-хавбек «Спартака» Моцарт стал главным тренером «Атлетико Гоияниенсе»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт назначен на пост главного тренера бразильского клуба «Атлетико Гоияниенсе».

«Тренировать «Атлетико» — большое удовольствие и честь. Это огромная ответственность, клуб с очень богатой историей. Я чувствую ответственность. Мы будем упорно бороться, чтобы вернуть команду в Серию А», — цитирует Моцарта пресс-служба бразильской команды.

Срок контракта с 43-летним специалистом не называется. «Атлетико» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона.

Моцарт выступал за «Спартак» (2005–2009), итальянские «Реджину» (2000–2005) и «Ливорно» (2009–2010). В качестве тренера он возглавлял бразильские «Шапекоэнсе», «Крузеро», ССА, «Гуарани».

Бразилец в составе «Спартака» трижды становился серебряным призёром чемпионата России.