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Сафонов — о матчах с Ираном и Ираком: у нас будет максимальная самоотдача

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу с командами Ирана и Ирака.

На вопрос, что он ждёт от этих двух игр в сборной, футболист ответил:

«Хочу играть. Не уверен, что так и будет, но я хочу поиграть за сборную России на международном уровне. Мне этого хочется», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Он заверил, что в предстоящих двух встречах у российских футболистов «будет запредельная самоотдача».

«Потому что у сборной мало матчей, мало возможностей поиграть на международной арене. Думаю, что главной особенностью будет самоотдача. Не вижу других вариантов, кроме как выкладываться на все 100 каждому в команде», — сказал Сафонов.

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее Антон Шунин заявил, что сборную России ждут две непростые игры.


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