Захарян пропустил матч «Динамо» с «Краснодаром» в чемпионате России из-за температуры

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, почему полузащитник Арсен Захарян не смог принять участие в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«У Захаряна была температура, и мы приняли решение не брать его в Краснодар», — цитирует Йокановича пресс-служба «Динамо».

Захарян в сезоне-2022/23 в 17 матчах РПЛ забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Ивича.

В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.

«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча с «Краснодаром».