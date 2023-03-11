Захарян пропустил матч «Динамо» с «Краснодаром» в чемпионате России из-за температуры
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«У Захаряна была температура, и мы приняли решение не брать его в Краснодар», — цитирует Йокановича пресс-служба «Динамо».
Захарян в сезоне-2022/23 в 17 матчах РПЛ забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Ивича.
В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).
На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.
«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча с «Краснодаром».