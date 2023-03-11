Промес: «Спартак» ещё находится в чемпионской гонке с «Зенитом»
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«Разрыв порядка пяти очков. «Зенит» ещё не сыграл, пока остаются математические шансы. «Спартак», естественно, в гонке. Но мы не концентрируемся на таких целях, идём к каждой игре», — цитирует Промеса РИА Новости.
Бывший хавбек сборной Голландии также рассказал о мотивации продолжать играть в России.
«Выиграть снова чемпионат. Мы идём от игры к игре. Конечно, смотреть будем в конце сезона», — заключил нидерландский легионер.
«Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2.
Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке. «Зенит» (45) лидирует в чемпионате. Петербургский клуб 12 марта примет идущие на 15-м месте подмосковные «Химки» (13).
Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.