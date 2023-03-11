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Промес: «Спартак» ещё находится в чемпионской гонке с «Зенитом»

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил шансы московского клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».
Промес: «Спартак» ещё находится в чемпионской гонке с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Разрыв порядка пяти очков. «Зенит» ещё не сыграл, пока остаются математические шансы. «Спартак», естественно, в гонке. Но мы не концентрируемся на таких целях, идём к каждой игре», — цитирует Промеса РИА Новости.

Бывший хавбек сборной Голландии также рассказал о мотивации продолжать играть в России.

«Выиграть снова чемпионат. Мы идём от игры к игре. Конечно, смотреть будем в конце сезона», — заключил нидерландский легионер.

«Спартак» в матче 19-го тура чемпионата России на стадионе «Открытие Арена» одержал победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2.

Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке. «Зенит» (45) лидирует в чемпионате. Петербургский клуб 12 марта примет идущие на 15-м месте подмосковные «Химки» (13).

Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.

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