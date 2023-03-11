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Соболев: я забил «Факелу», просто это не оценили

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на свой отменённый гол в матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».
Соболев: я забил «Факелу», просто это не оценили
  • РИА Новости

«Две игры — два раза забил. Ну да, просто это не оценили. Я даже в какой-то момент не стал забивать. Подумал, мало ли, ещё отменят», — цитирует Соболева Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. 

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

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