Соболев: я забил «Факелу», просто это не оценили
- РИА Новости
«Две игры — два раза забил. Ну да, просто это не оценили. Я даже в какой-то момент не стал забивать. Подумал, мало ли, ещё отменят», — цитирует Соболева Sport24.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.
Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
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