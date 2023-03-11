Зиньковский: Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили нам разборку в перерыве матча с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

«В первом тайме у нас были непонятные пять минут. А во втором тайме спокойно играли, знали, что нам нужно делать. Нужно было кого-то заткнуть, затолкать. Абаскаль, Зобнин, Джикия устроили разборку», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами.