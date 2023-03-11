Зиньковский: Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили нам разборку в перерыве матча с «Факелом»
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«В первом тайме у нас были непонятные пять минут. А во втором тайме спокойно играли, знали, что нам нужно делать. Нужно было кого-то заткнуть, затолкать. Абаскаль, Зобнин, Джикия устроили разборку», — цитирует Зиньковского «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.
Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами.